СМИ: Прибытие международных сил в Гаити ожидается в конце мая

Развертывание международного контингента в Гаити для стабилизации ситуации в сфере безопасности планируется на 26 мая.

Развертывание международного контингента в Гаити для стабилизации ситуации в сфере безопасности планируется на 26 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает багамская газета Tribune.

По данным издания, Содружество Багамских Островов планирует отправить около 150 правоохранителей для поддержки международной миссии. Они будут обеспечивать безопасность на море.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения, к настоящему моменту банды контролируют более 80% территории столицы страны - города Порт-о-Пренс. 1 марта этого года было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью. Впоследствии стало известно о планах преступных группировок сместить правительство Гаити во главе с премьером Ариэлем Анри. 11 марта Анри объявил о решении уйти отставку.