В США около 40% опрошенных допустили гражданскую войну в ближайшие годы

США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей.

США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 16% респондентов считают такой сценарий "очень вероятным", 49% полагают, что гражданская война едва ли начнется в следующие пять лет, 10% не смогли ответить на вопрос исследователей.

Участников опроса также спросили, чья победа на президентских выборах в ноябре - действующего главы США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа - скорее приведет к гражданской войне в стране. 37% ответили, что внутренний конфликт в стране случится скорее в случае победы Байдена. 25% сказали то же про Трампа.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта. Исследование проводилось 21-23 апреля. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.