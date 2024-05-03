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Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху

Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху Американские сенаторы от обеих партий провели переговоры с должностными лицами Международного уголовного суда (МУС) по вопросу о возможной выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Другие страны
3 мая 2024 г. 07:58
Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху

Американские сенаторы от обеих партий провели переговоры с должностными лицами Международного уголовного суда (МУС) по вопросу о возможной выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Законодатели выразили опасения по поводу возможных мер МУС в отношении израильского премьера. Встреча состоялась в видеоформате и носила конфиденциальный характер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Международный уголовный суд может выдать ордер на арест ряда лиц в правительстве Израиля, в том числе Биньямина Нетаньяху.

Издание выступило с предположением, что этот шаг создаст серьезное препятствие на пути достижения мира в секторе Газа и сделает невозможным выполнение соглашения о прекращении огня.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ senatorları Netanyahunun həbsinin risklərini müzakirə ediblər

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