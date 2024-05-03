Российские военные разместились на американской базе в Нигере до вывода контингента США

Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере. Контингент США вскоре должен будет покинуть страну, в Нигер начал прибывать "Африканский корпус" РФ.

Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщают агентство Reuters и телеканал CNN.

По данным их источников в Пентагоне, россияне используют отдельный ангар на авиабазе. Однако у базы "не такая уж большая территория", отметил один из источников телеканала. Собеседник Reuters назвал ситуацию "не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой". Как выяснило агентство, США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными.

Российские и американские войска оказались в непосредственной близости на фоне напряжения между Москвой и Вашингтоном из-за войны в Украине, указывают издания.

В Нигере дислоцированы около 1 тыс. американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В прошлом году в стране произошел военный переворот, Вашингтон назвал произошедшее незаконным. В марте нигерийская хунта потребовала вывести контингент США, после череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.

Американская авиабаза 101 была построена шесть лет назад за $110 млн.

В начале года источники агентства Bloomberg говорили о планах разместить в Нигере российский "Африканский корпус", который призван заменить миссии ЧВК "Вагнер" на континенте. Это подразделение планировали сформировать, в том числе из бывших вагнеровцев и новичков, после чего направить в еще четыре страны: Ливию, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо.