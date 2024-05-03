Токио и Вашингтон потратят $3 млрд на ракету для перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США планируют потратить порядка 460 млрд иен (около $3 млрд по текущему курсу) на совместную разработку новой ракеты, призванной перехватывать гиперзвуковые цели.

Япония и США планируют потратить порядка 460 млрд иен (около $3 млрд по текущему курсу) на совместную разработку новой ракеты, призванной перехватывать гиперзвуковые цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источников издания, японская сторона выделит на эти цели порядка $1 млрд. Подчеркивается, что разработку новейшей ракеты планируется завершить во второй половине 2030-х годов.

Ранее также сообщалось, что Токио и Вашингтон планируют разработать и создать совместную сеть спутников, призванную фиксировать и отслеживать гиперзвуковые цели.