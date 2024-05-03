Токио и Вашингтон потратят $3 млрд на ракету для перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США планируют потратить порядка 460 млрд иен (около $3 млрд по текущему курсу) на совместную разработку новой ракеты, призванной перехватывать гиперзвуковые цели.
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По данным источников издания, японская сторона выделит на эти цели порядка $1 млрд. Подчеркивается, что разработку новейшей ракеты планируется завершить во второй половине 2030-х годов.
Ранее также сообщалось, что Токио и Вашингтон планируют разработать и создать совместную сеть спутников, призванную фиксировать и отслеживать гиперзвуковые цели.