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США перебрасывают истребители из ОАЭ в Катар из-за ограничений на авиаудары

США перебрасывают истребители из ОАЭ в Катар из-за ограничений на авиаудары США перебрасывают истребители, беспилотники и военно-транспортные самолеты из ОАЭ в Катар, чтобы обойти ограничения на нанесение авиаударов с авиабазы Ад-Дафра в Абу-Даби.
Другие страны
3 мая 2024 г. 10:22
США перебрасывают истребители из ОАЭ в Катар из-за ограничений на авиаудары

США перебрасывают истребители, беспилотники и военно-транспортные самолеты из ОАЭ в Катар, чтобы обойти ограничения на нанесение авиаударов с авиабазы Ад-Дафра в Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

ОАЭ в феврале проинформировали США, что больше не будут разрешать самолетам американских ВВС и беспилотникам, базирующимся на авиабазе Ад-Дафра, наносить удары по Йемену и Ираку. "Введены ограничения на ударные миссии по объектам в Ираке и Йемене", - заявил газете официальный представитель ОАЭ . "Эти меры приняты в интересах самозащиты", - добавил он.

По словам чиновников США, именно это решение побудило американское командование направить самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, где подобных запретов нет. Как отмечает издание, такая ситуация подчеркивает "растущую напряженность между Вашингтоном и некоторыми странами Персидского залива", которые разрешили американским войскам базироваться на своей территории, но опасаются быть втянутыми в региональный конфликт.

США имеют доступ к нескольким военным базам на Ближнем Востоке, которые они использовали в последние месяцы для нанесения авиаударов по целям в Ираке, Сирии и Йемене. Они также перехватывали беспилотники и ракеты над Красным морем и в воздушном пространстве над Иорданией и другими странами. Однако из-за роста региональной напряженности ОАЭ, по словам официальных лиц, все больше опасаются стать мишенью для атак вследствие военных операций США, подчеркивает WSJ.

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