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Politico: Байден отодвигает Украину на второй план в своей предвыборной повестке

Politico: Байден отодвигает Украину на второй план в своей предвыборной повестке Сотрудники администрации президента США Джо Байдена намерены гораздо меньше времени уделять в своих выступлениях Украине за полгода до ноябрьских всеобщих выборов в стране, а ориентироваться в первую очередь на экономические проблемы Соединенных Штатов.
Другие страны
3 мая 2024 г. 07:31
Politico: Байден отодвигает Украину на второй план в своей предвыборной повестке

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена намерены гораздо меньше времени уделять в своих выступлениях Украине за полгода до ноябрьских всеобщих выборов в стране, а ориентироваться в первую очередь на экономические проблемы Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, это решение было принято после того, как американский лидер 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Как отмечает издание, в последующие месяцы тема Украины в выступлениях как сотрудников администрации США, так и членов предвыборного штаба добивающегося переизбрания Байдена отойдет на второй план. Они будут реже обращать на нее внимание общественности.

"Теперь, когда дополнительные ассигнования были приняты Конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - подчеркнул собеседник Politico. По мнению опрошенных газетой экспертов, такое решение может ослабить поддержку Украины среди американцев.

Напомним, что 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Politico: Bayden Ukraynanı kampaniya gündəmi fonunda ikinci plana keçirib

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