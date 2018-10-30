Южная Корея планирует запустить железнодорожное сообщение с КНДР через четыре года

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Южнокорейская провинция Канвондо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморский край через три-четыре года".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чон Ман Хо, отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке на 23-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

Он добавил, что вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Кореями обсуждался на встрече делегаций Северной и Южной Корей.

По его словам, также в планах провинции соединить железнодорожным сообщением Китай и Монголию.

"Можно также сделать железнодорожное сообщение до Монголии, Китая и других стран. Мы приблизительно так планируем", - добавил Чон Ман Хо.