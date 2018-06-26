Сеул и Пхеньян с июля начнут изучать вопрос соединения железных дорог

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Республика Корея и КНДР намерены провести летом совместное исследование по вопросу модернизации железных дорог, в том числе с целью их последующего соединения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая договоренность была достигнута сегодня по итогам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом с участием вице-министров транспорта двух стран.

Отмечается, что работа совместной исследовательской группы начнется в конце июля. В первую очередь они осмотрят состояние уже имеющейся на западе полуострова железной дороги между южной частью Сеула и пограничным городом КНДР Синыйджу.

После этого специалисты приступят к изучению вопроса об организации объединенного железнодорожного сообщения в восточной части Корейского полуострова. Сейчас там нет единого полотна.

25 июня военные Республики Корея и КНДР договорились как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе.