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Южная Корея ожидает нового главу администрации президента

Южная Корея ожидает нового главу администрации президента Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, как ожидается, представит нового главу президентской администрации не раньше воскресенья, что станет его первым шагом по реорганизации государственных дел после оглушительного поражения на парламентских выборах на этой не
Другие страны
13 апреля 2024 г. 10:57
Южная Корея ожидает нового главу администрации президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, как ожидается, представит нового главу президентской администрации не раньше воскресенья, что станет его первым шагом по реорганизации государственных дел после оглушительного поражения на парламентских выборах на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом сообщают источники в президентской администрации.

Оппозиционный блок, возглавляемый главной оппозиционной Демократической партией, получил 192 места из 300 в Национальном Собрании, в то время как правящий блок во главе с партией "Сила Народа" - только 108.

По информации агентства, высокопоставленные чиновники будут заменены в правительстве, после того как в четверг премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу, глава администрации президента Ли Кван Соп предложили уйти в отставку.

Ожидается, что Юн также заменит нескольких министров и произведет перестановки в президентской канцелярии в рамках усилий по реорганизации работы правительства.

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