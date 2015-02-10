Южная Корея направила в Аденский залив эсминец для сопровождения гражданских судов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Южная Корея направила в Аденский залив эсминец специального подразделения "Чхонхэ" для конвоирования гражданских судов в рамках международного соглашения по борьбе с пиратами у берегов Сомали. Об этом, как сообщает "Report" со ссылкой на ТАСС, сообщил штаб ВМС Республики Корея (РК).

"В течение последних шести лет подразделение "Чхонхэ" безупречно справлялось с возложенными на него обязанностями, что свидетельствует о профессионализме ВМС РК. Это гордость нашей страны", - заявил на церемонии выхода эсминца в море начальник штаба ВМС Хван Ги Чхоль.

Эсминец "Вангон" водоизмещением 4,4 тыс. тонн вышел из порта Пусан. В состав размещенного на его борту подразделения численностью более 300 человек вошли команда подводных подрывников и морской десант. Как сообщили в южнокорейских ВМС, к выполнению задания они приступят в марте этого года.

В течение шести месяцев военнослужащие "Чхонхэ" будут охранять суда и принимать участие в проведении различных международных военных операций.

Спецподразделение было сформировано в марте 2009 года. За это время эсминцы РК сопроводили 11,5 тыс. судов, а южнокорейские военнослужащие 31 раз успешно выполнили задание по освобождению экипажей, захваченных сомалийскими пиратами.