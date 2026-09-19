Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Южная Корея может помочь в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 05:43
    Южная Корея может помочь в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

    Глава МИД Южной Кореи Чо Хен на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности Сеула внести существенный вклад в возобновление судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

    "Чо объяснил Рубио намерение Сеула внести "существенный" вклад в усилия по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе", - говорится в материале.

    Отмечается, что глава южнокорейского МИД также призвал госсекретаря США поддерживать тесный контакт по этому вопросу.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasına töhfə verməyə hazırdır

    Последние новости

    01:29

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    01:23

    Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

    Другие страны
    01:11

    Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    00:45

    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине

    В регионе
    00:39

    Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим

    Внешняя политика
    23:54

    Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

    Другие страны
    23:52

    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

    Внешняя политика
    23:47

    Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

    В регионе
    23:34

    В Венгрии обсудили сотрудничество Азербайджана и ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей