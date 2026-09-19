Южная Корея может помочь в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о готовности Сеула внести существенный вклад в возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Чо объяснил Рубио намерение Сеула внести "существенный" вклад в усилия по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе", - говорится в материале.

Отмечается, что глава южнокорейского МИД также призвал госсекретаря США поддерживать тесный контакт по этому вопросу.