İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasına töhfə verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 05:45
    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasına töhfə verməyə hazırdır

    Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyon ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşündə Seulun Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpasına əhəmiyyətli töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib.

    Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    "Ço Rubioya Seulun Hörmüz boğazında gəmiçiliyin azadlığının bərpası səylərinə əhəmiyyətli töhfə vermək niyyətində olduğunu bildirib", - deyə materialda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri həmçinin ABŞ dövlət katibini bu məsələ ilə bağlı sıx əlaqə saxlamağa çağırıb.

    Hörmüz boğazı Cənubi Koreya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Южная Корея может помочь в возобновлении судоходства в Ормузском проливе

    Son xəbərlər

    00:45

    BVF iki ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti