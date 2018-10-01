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    Южная Корея и КНДР начали разминирование двух районов демилитаризованной зоны

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Республика Корея и КНДР начали разминирование ряда районов разделяющей две страны демилитаризованной зоны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе последнего саммита их лидеров.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

    Согласно его данным, соответствующие работы стартовали в Объединенной зоне безопасности в районе пункта Пханмунджом, а также в уезде Чхорвон провинции Канвондо, где после завершения разминирования стороны начнут поиски останков солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

    Представитель минобороны отметил, что в этом районе, ставшем местом интенсивных боев, находятся останки не менее 500 человек. Раскопки начнутся 1 апреля 2019 года и завершатся 31 октября. 

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