    Другие страны
    • 23 апреля, 2026
    • 10:52
    Южная Корея и Иран провели в Тегеране переговоры по Ормузскому проливу

    Спецпосланник Южной Кореи по Ирану Чон Бён Ха провел встречу с министром иностранных дел этой страны Аббасом Арагчи в Тегеране.

    Как передает Report, об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

    Встреча состоялась на фоне усилий Сеула по обеспечению безопасности южнокорейских судов и моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Ормузском проливе, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

    В ходе встречи Чон выразил надежду, что дипломатические усилия позволят положить конец конфликту и приведут к миру и стабильности в регионе. Он также подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Сеулом и Тегераном.

    Арагчи, в свою очередь, поддержав эту позицию, также заявил о готовности Ирана к сотрудничеству в данном направлении с Южной Кореей.

    По данным Yonhap, в Ормузском проливе остаются 26 судов, связанных с Южной Кореей, и 173 южнокорейских моряков.

    Чон Бён Ха Аббас Арагчи Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran Hörmüz boğazında Cənubi Koreya ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib
    Iran declares readiness to cooperate with South Korea in Strait of Hormuz

    Последние новости

