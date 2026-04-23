Южная Корея и Иран провели в Тегеране переговоры по Ормузскому проливу

Спецпосланник Южной Кореи по Ирану Чон Бён Ха провел встречу с министром иностранных дел этой страны Аббасом Арагчи в Тегеране.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

Встреча состоялась на фоне усилий Сеула по обеспечению безопасности южнокорейских судов и моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Ормузском проливе, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.

В ходе встречи Чон выразил надежду, что дипломатические усилия позволят положить конец конфликту и приведут к миру и стабильности в регионе. Он также подчеркнул важность развития двусторонних отношений между Сеулом и Тегераном.

Арагчи, в свою очередь, поддержав эту позицию, также заявил о готовности Ирана к сотрудничеству в данном направлении с Южной Кореей.

По данным Yonhap, в Ормузском проливе остаются 26 судов, связанных с Южной Кореей, и 173 южнокорейских моряков.