​ЮНИСЕФ: В Йемене 10 миллионов детей нуждаются в помощи

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) около 10 миллионов йеменских детей нуждаются в экстренной помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель ЮНИСЕФ Кристоф Бульерак в ходе пресс-конференции в женевском офисе ООН.

По его словам, за последние шесть месяцев в непрерывных столкновениях в Йемене погибли, по меньшей мере, 505 детей и 702 получили ранения: "Более полумиллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет страдают от голода. Примерно 10 миллионов детей нуждаются в экстренной помощи".

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что гуманитарная ситуация в стране ухудшается изо дня в день, более 20 миллионов людей страдают от нехватки питьевой воды.

По последним данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, в столкновениях в стране 2 355 человек погибли, 4 862 получили ранения.