Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в содействии посольства РФ в Лондоне

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Пострадавшая в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в содействии российского посольства в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, опубликованном в среду от имени Юлии.

Как следует из документа, россиянка проинформирована, что российское диппредставительство "любезно предложило" ей свою помощь. "На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - сказала Скрипаль.