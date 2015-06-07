Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу из Газы второй раз за неделю

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Палестинские боевики выпустили по меньшей мере одну ракету по югу Израиля, где, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили израильские военные, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Второй за неделю обстрел из сектора Газа местные СМИ приписывают салафитским группировкам, которые разделяют идеологию джихадистского панисламизма террористов из "Исламского государства". Согласно этой версии, нарушение перемирия и провоцирование израильских ударов радикалы используют как средство борьбы против правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Ракета, выпущенная из сектора Газа, активировала сирены тревоги в городе Ашкелоне, где живут 118 тысяч человек, и окрестностях. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля. Полиция сообщила, что прочесывает пустыри рядом с городом в поисках упавшего снаряда.

Вне зависимости от принадлежности "ракетчиков" Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории Газы и требует от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями. На все предыдущие обстрелы израильские войска отвечали авиационными и артиллерийскими ударами по объектам, принадлежащим боевому крылу ХАМАС - "Бригадам Изеддина аль-Кассама".