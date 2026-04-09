    Яшар Гюлер: Подход ЕС, исключающий союзников по НАТО, ослабляет безопасность Европы

    Яшар Гюлер: Подход ЕС, исключающий союзников по НАТО, ослабляет безопасность Европы

    Надежный вклад Турции играет большую роль в устойчивости НАТО, и Турция с ее сильным оборонным потенциалом и промышленностью может внести еще больший вклад в безопасность Европы.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на мероприятии "Момент НАТО в Анкаре: стратегическое позиционирование для устойчивого альянса".

    Он выразил надежду, что Европейский союз откажется от новых подходов к безопасности, которые исключают не входящих в ЕС союзников по НАТО, прежде всего Турцию, и вернется к позиции, поддерживающей НАТО.

    "В противном случае этот подход нанесет еще больший ущерб безопасности и устойчивости Европы, а также сокращению сил США в Европе", - заявил Гюлер.

    Министр также отметил, что Турция с ее мощным оборонным потенциалом может внести еще больший вклад в безопасность Европы, и выразил уверенность, что многие европейские партнеры осознают это.

    "Мы знаем, что многие наши партнеры в Европе осознают это, и верим, что остальные также, правильно проанализировав ситуацию, займут логичную позицию", - добавил он.

