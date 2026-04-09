Яшар Гюлер: Подход ЕС, исключающий союзников по НАТО, ослабляет безопасность Европы

Надежный вклад Турции играет большую роль в устойчивости НАТО, и Турция с ее сильным оборонным потенциалом и промышленностью может внести еще больший вклад в безопасность Европы.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на мероприятии "Момент НАТО в Анкаре: стратегическое позиционирование для устойчивого альянса".

Он выразил надежду, что Европейский союз откажется от новых подходов к безопасности, которые исключают не входящих в ЕС союзников по НАТО, прежде всего Турцию, и вернется к позиции, поддерживающей НАТО.

"В противном случае этот подход нанесет еще больший ущерб безопасности и устойчивости Европы, а также сокращению сил США в Европе", - заявил Гюлер.

Министр также отметил, что Турция с ее мощным оборонным потенциалом может внести еще больший вклад в безопасность Европы, и выразил уверенность, что многие европейские партнеры осознают это.

"Мы знаем, что многие наши партнеры в Европе осознают это, и верим, что остальные также, правильно проанализировав ситуацию, займут логичную позицию", - добавил он.