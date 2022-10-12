Японское JAXA уничтожило ракету со спутниками из-за отклонения от траектории

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную в среду ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту, поскольку она отклонилась от заданной траектории.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) было вынуждено дистанционно уничтожить запущенную в среду ракету-носитель Epsilon с восемью спутниками на борту, поскольку она отклонилась от заданной траектории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель JAXA.

"Придя к выводу, что нам не удастся вывести спутники на орбиту из-за отклонения [ракеты] от заданной траектории, мы приняли решение уничтожить ее", - сообщил журналистам представитель JAXA.

Epsilon должна была вывести на орбиту восемь спутников, включая RAISE-3 массой 110 кг, который должен был использоваться при проведении испытаний инновационных технологий.

Это стало первой неудачей при запуске ракеты типа Epsilon, разработанной JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI в 2003 году. В том году из-за неисправности двигателей носитель H-IIA взорвался через 10 минут после старта. За почти 20 лет японское аэрокосмическое агентство совершило более 50 успешных пусков подряд.