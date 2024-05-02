О нас

Не менее 13 человек погибли в результате проливных дождей на юге Бразилии

Не менее 13 человек погибли в результате проливных дождей на юге Бразилии По меньшей мере 13 человек погибли и 21 пропал без вести после проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.
Другие страны
2 мая 2024 г. 23:04
Не менее 13 человек погибли в результате проливных дождей на юге Бразилии

По меньшей мере 13 человек погибли и 21 пропал без вести после проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, власти направили спасательные вертолеты на поиски пропавших без вести. По мнению экспертов, количество осадков, выпавших в штате за последние дни, значительно превысили климатическую норму для этого времени года. За последние четыре дня апреля в регионе выпало около 70 процентов месячной нормы.

Дожди разлили реки в низменной центральной долине штата, затопили города, привели к обрушению моста, блокировке дорог и возникновению оползней.

Город Канудос-ду-Вейл оказался отрезанным от остальной части штата, в домах нет электричества и связи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi