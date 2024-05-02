Не менее 13 человек погибли в результате проливных дождей на юге Бразилии

По меньшей мере 13 человек погибли и 21 пропал без вести после проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

По меньшей мере 13 человек погибли и 21 пропал без вести после проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, власти направили спасательные вертолеты на поиски пропавших без вести. По мнению экспертов, количество осадков, выпавших в штате за последние дни, значительно превысили климатическую норму для этого времени года. За последние четыре дня апреля в регионе выпало около 70 процентов месячной нормы.

Дожди разлили реки в низменной центральной долине штата, затопили города, привели к обрушению моста, блокировке дорог и возникновению оползней.

Город Канудос-ду-Вейл оказался отрезанным от остальной части штата, в домах нет электричества и связи.