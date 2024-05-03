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США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2

США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2 Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2.
Другие страны
3 мая 2024 г. 04:21
США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2

Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2.

Как передает Report, об этом говорится в информации Пентагона.

"Корпорация Northrop Grumman Systems получила контракт с потолком до 7 миллиардов долларов на модернизацию и поддержание B-2", - указано в опубликованном перечне заключенных контрактов минобороны.

Сделка с Northrop Grumman включает модернизацию, техническое обслуживание, логистику, инженерное и программное обеспечение, поддержку со вспомогательным оборудованием.

Исполнение контракта намечено до 3 мая 2029 года.

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