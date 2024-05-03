США заключили контракт на модернизацию и обслуживание бомбардировщиков B-2

Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2.

Министерство обороны США заключило контракт в размере до 7 миллиардов долларов с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman на модернизацию и обслуживание стратегических бомбардировщиков B-2.

Как передает Report , об этом говорится в информации Пентагона.

"Корпорация Northrop Grumman Systems получила контракт с потолком до 7 миллиардов долларов на модернизацию и поддержание B-2", - указано в опубликованном перечне заключенных контрактов минобороны.

Сделка с Northrop Grumman включает модернизацию, техническое обслуживание, логистику, инженерное и программное обеспечение, поддержку со вспомогательным оборудованием.

Исполнение контракта намечено до 3 мая 2029 года.