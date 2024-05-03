Госдеп: США работают с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности

Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы работаем над путями по предоставлению долгосрочной поддержки Украине в сфере безопасности, - сказал он. - И мы работаем над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности. Эти переговоры продолжаются".

Представитель американского внешнеполитического ведомства вместе с тем отказался предоставлять какие-либо подробности о ходе переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Украины на следующие 10 лет.