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Госдеп: США работают с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности

Госдеп: США работают с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности.
Другие страны
3 мая 2024 г. 00:18
Госдеп: США работают с Украиной над долгосрочными соглашениями по безопасности

Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы работаем над путями по предоставлению долгосрочной поддержки Украине в сфере безопасности, - сказал он. - И мы работаем над долгосрочными соглашениями в сфере безопасности. Эти переговоры продолжаются".

Представитель американского внешнеполитического ведомства вместе с тем отказался предоставлять какие-либо подробности о ходе переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Украины на следующие 10 лет.

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