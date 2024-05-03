Морозы в Чехии уничтожили более 100 тыс. тонн урожая фруктов

Морозы, вернувшиеся в Чехию в конце апреля, уничтожили в этой республике более 100 тыс. тонн из 138 тыс. тонн будущего урожая фруктов.

Морозы, вернувшиеся в Чехию в конце апреля, уничтожили в этой республике более 100 тыс. тонн из 138 тыс. тонн будущего урожая фруктов.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство CTK.

Согласно прогнозам чешского министерства сельского хозяйства, в стране будет собран рекордно низкий урожай фруктов. Он составит примерно 30 300 тонн. За последние 34 года наиболее низкий урожай фруктов в Чехии был собран в 2011 году - 101 249 тонн.

Минсельхоз разработал программу помощи фермерам, чей бизнес пострадал от необычных для чешского климата морозов в конце апреля, когда ртутный столбик термометра опускался ночью до отметки минус 14 градусов по Цельсию.