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В Руанде дожди привели к гибели более 40 человек

В Руанде дожди привели к гибели более 40 человек По меньшей мере 49 человек погибли в Руанде за последние два месяца в результате затяжных и проливных дождей, которые вызывают оползни и наводнения.
Другие страны
3 мая 2024 г. 01:43
В Руанде дожди привели к гибели более 40 человек

По меньшей мере 49 человек погибли в Руанде за последние два месяца в результате затяжных и проливных дождей, которые вызывают оползни и наводнения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на руандийские власти.

Наряду с погибшими есть пострадавшие, отмечает оно. Службы министерства по чрезвычайным ситуациям экстренно эвакуировали около 5 тыс. жителей районов повышенного риска затопления. Водой разрушены не только дома, но и многочисленные объекты инфраструктуры, пострадали фермерские поля и дороги.

Проливные дожди идут в Восточной Африке уже третий месяц. Так, в Кении они привели к гибели 188 человек. Жертвы и значительные разрушения имеются в Уганде и Бурунди. Африканские синоптики считают, что причиной нынешних необычно обильных дождей на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.

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