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Японские ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk

Японские ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk Офицеры японских ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk, которые Токио принял решение закупить в США для получения потенциала дальнего удара по территории потенциального противника.
Другие страны
29 марта 2024 г. 08:47
Японские ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk

Офицеры японских ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk, которые Токио принял решение закупить в США для получения потенциала дальнего удара по территории потенциального противника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, тренировки прошли на борту эсминца McCampbell, который входит в состав 7-го флота Соединенных Штатов, базирующегося в Японии.

В ходе учений отрабатывались методики наведения ракет, стрельбы залпом по наземным целям.

Япония и США в январе 2024 года подписали соглашение о поставках для Токио 400 ракет Tomahawk американского производства в период с 2025 по 2027 год. Цена сделки оценивается в 254 млрд иен (около $1,7 млрд). В рамках соглашения Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и еще 200 предыдущей версии Block IV. Их дальность оценивается в 1,6 тыс. км, хотя точные показатели держатся в секрете.

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Версия на английском языке US navy starts Tomahawk cruise missile training for Japan Self-Defense Forces

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