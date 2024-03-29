Японские ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk

Офицеры японских ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk, которые Токио принял решение закупить в США для получения потенциала дальнего удара по территории потенциального противника.

Офицеры японских ВМС провели учения по боевому применению американских крылатых ракет Tomahawk, которые Токио принял решение закупить в США для получения потенциала дальнего удара по территории потенциального противника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, тренировки прошли на борту эсминца McCampbell, который входит в состав 7-го флота Соединенных Штатов, базирующегося в Японии.

В ходе учений отрабатывались методики наведения ракет, стрельбы залпом по наземным целям.

Япония и США в январе 2024 года подписали соглашение о поставках для Токио 400 ракет Tomahawk американского производства в период с 2025 по 2027 год. Цена сделки оценивается в 254 млрд иен (около $1,7 млрд). В рамках соглашения Япония получит 200 ракет новейшей модификации Block V и еще 200 предыдущей версии Block IV. Их дальность оценивается в 1,6 тыс. км, хотя точные показатели держатся в секрете.