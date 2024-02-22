Япония запретила экспорт в Россию еще пяти категорий товаров

Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков после анализа оружия, применявшегося в Украине. Теперь он включает в себя 50 пунктов.

Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков после анализа оружия, применявшегося в Украине. Теперь он включает в себя 50 пунктов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Список таких товаров был опубликован по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года, 20 октября 2023 года, в четверг в него были внесены дополнения.

"При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено в Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию", - сказано в сообщении.

До сих пор список включал в себя пять больших разделов товаров, таких как детали для интегральных схем; оборудование для систем связи; диоды, транзисторы и цифровые камеры; оптическое оборудование; детали для проектирования и производства полупроводников.

Сейчас в нем появился шестой раздел "станки с ЧПУ" (числовым программным управлением), состоящий из пяти пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и детали для различного вида станков.