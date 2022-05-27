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Япония с 10 июня начнет принимать группы иностранных туристов

Япония с 10 июня начнет принимать группы иностранных туристов Правительство Японии решило разрешить возобновить с 10 июня прием иностранных туристических групп.
Другие страны
27 мая 2022 г. 06:12
Япония с 10 июня начнет принимать группы иностранных туристов

Правительство Японии решило разрешить возобновить с 10 июня прием иностранных туристических групп.

Как передает Report со ссылкой на Кyodo News, об этом объявил премьер-министр Фумио Кисида.

Возобновление въездного туризма после двух лет перерыва из-за пандемии будет постепенным, чтобы можно было сдерживать распространение инфекции, предупредил премьер. Процесс начнется с групповых поездок с гидами, кроме того, к пяти аэропортам, которым уже разрешено принимать международные рейсы, добавится еще два. Это аэропорты Наха и Нью-Титосэ, откуда можно добраться в популярные туристические места на Окинаве и Хоккайдо.

На первых порах Япония будет принимать группы только из 98 стран, где риск распространения COVID-19 считается минимальным. В перечень входят США, Австралия, Китай и Южная Корея. Гражданам из этих стран разрешается въезжать в Японию без тестирования и карантина. Список безопасных стран постоянно пересматривается.

Кисида пообещал, что власти будут следить за ситуацией и по мере возможности отменять ограничения в туризме.

Ранее правительство решило увеличить со 2 июня с 10 тысяч до 20 тысяч количество иностранцев, которые могут въезжать в страну в течение суток.

Правительство страны также призывает туристов соблюдать в Японии антиковидные меры, среди них - ношение маски и социальное дистанцирование.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya xarici turistlərin ölkəyə gəlişinə icazə verəcək  

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