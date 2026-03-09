Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 08:32
    Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

    Правительство Японии не располагает данными о том, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на поставки энергоресурсов в страну.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    "На данный момент мы не получали никаких сообщений о том, что это окажет непосредственное влияние на спрос на нефть для Японии. Мы еще не приняли решения о распечатывании национальных запасов нефти", - сказал он.

    В то же время Кихара отказался комментировать, какое влияние нынешний резкий рост мировых цен на нефть может оказать на экономику Японии.

    Япония запасы нефти эскалация на Ближнем Востоке
    Yaponiya hələ neft ehtiyatlarından istifadə qərarına gəlməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    09:11

    Сегодня через Азербайджан в Армению отправят российское зерно

    Бизнес
    08:51

    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по объектам в центральной части Ирана

    Другие страны
    08:32

    Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

    Другие страны
    08:12

    Цена нефти Brent превысила $118 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    07:56

    СМИ: В США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны

    Другие страны
    07:22

    Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

    Другие страны
    06:40

    Сегодня более 58 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    06:14
    Фото

    В США прошел форум развития азербайджанских женщин AWA Elevate Forum

    Диаспора
    05:59

    Вооруженные силы Катара перехватили ракеты, нацеленные на страну

    Другие страны
    Лента новостей