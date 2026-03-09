Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

Правительство Японии не располагает данными о том, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на поставки энергоресурсов в страну.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

"На данный момент мы не получали никаких сообщений о том, что это окажет непосредственное влияние на спрос на нефть для Японии. Мы еще не приняли решения о распечатывании национальных запасов нефти", - сказал он.

В то же время Кихара отказался комментировать, какое влияние нынешний резкий рост мировых цен на нефть может оказать на экономику Японии.