Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 08:32
Правительство Японии не располагает данными о том, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на поставки энергоресурсов в страну.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
"На данный момент мы не получали никаких сообщений о том, что это окажет непосредственное влияние на спрос на нефть для Японии. Мы еще не приняли решения о распечатывании национальных запасов нефти", - сказал он.
В то же время Кихара отказался комментировать, какое влияние нынешний резкий рост мировых цен на нефть может оказать на экономику Японии.
