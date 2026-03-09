İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Yaponiya hələ neft ehtiyatlarından istifadə qərarına gəlməyib

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 08:49
    Yaponiya hələ neft ehtiyatlarından istifadə qərarına gəlməyib

    Yaponiya hökumətinin Yaxın Şərqdəki vəziyyətin ölkənin enerji təchizatına birbaşa təsir göstərdiyinə dair heç bir məlumatı yoxdur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Yaponiyanın Nazirlər Kabinetinin baş katibi Minoru Kihara bildirib.

    "Hazırda bunun Yaponiyanın neft tələbatına birbaşa təsir göstərəcəyinə dair heç bir məlumat almamışıq. Milli neft ehtiyatlarımızın istifadəyə buraxılması ilə bağlı hələ qərar verməmişik", - o deyib.

    Eyni zamanda, Kihara qlobal neft qiymətlərinin hazırkı kəskin artımının Yaponiya iqtisadiyyatına təsirini şərh etməyib.

    Yaponiya strateji neft ehtiyatı
