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Япония направила корабли в Тихий океан для совместных учений с США

Япония направила корабли в Тихий океан для совместных учений с США Японское командование отправило в Тихий океан флотилию Морских сил самообороны Японии, которая посетит ряд стран, а также будет участвовать в нескольких международных учениях.
Другие страны
18 июня 2022 г. 14:36
Япония направила корабли в Тихий океан для совместных учений с США

Японское командование отправило в Тихий океан флотилию Морских сил самообороны Японии, которая посетит ряд стран, а также будет участвовать в нескольких международных учениях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Kiodo.

В состав флотилии входят эскадренный вертолетоносец-миноносец "Идзумо", два эсминца, подводная лодка, патрульный самолет и другая техника. В этот раз ежегодная миссия Морских сил самообороны продлится до 28 октября. В ходе плавания японские корабли посетят США, Индию, Австралию, Соломоновы острова, Тонгу, Папуа-Новую Гвинею, Палау, Вануату, Фиджи, Вьетнам, Филиппины и французскую заморскую территорию Новая Каледония.

Японские военные примут участие в самых крупных международных военно-морских учениях RIMPAC (сокращенно от английского названия Rim of the Pacific Exercise - "Тихоокеанское кольцо"), военных учениях Pacific Vanguard с участием США, Японии, Южной Кореи, Австралии и в других учениях.

"Мы хотели бы продолжать укреплять наши отношения с тихоокеанскими островными государствами, в том числе для поддержания свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - заявлял в мае глава Минобороны Японии Нобуо Киси.

В свою очередь Kiodo отмечает, что военно-морские учения ряда стран с участием японской флотилии призваны противодействовать ставшему более активному в международных делах Китаю.

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