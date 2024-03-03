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Япония и страны НАТО примут участие в учениях по борьбе с угрозами в космосе

Япония и страны НАТО примут участие в учениях по борьбе с угрозами в космосе Япония вместе с членами НАТО примет участие в учениях AsterX 2024, которые пройдут 14-15 марта во Франции и будут посвящены противодействию угрозам в космосе.
Другие страны
3 марта 2024 г. 06:59
Япония и страны НАТО примут участие в учениях по борьбе с угрозами в космосе

Япония вместе с членами НАТО примет участие в учениях AsterX 2024, которые пройдут 14-15 марта во Франции и будут посвящены противодействию угрозам в космосе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

Помимо Японии, азиатский регион будет представлен на учениях Южной Кореей. Япония уже имела статус наблюдателя на этих учениях с 2022 года, однако в этот раз два представителя Сил самообороны станут непосредственными участниками мероприятия.

По данным командования Воздушно-космических сил Франции, сценарий "вдохновлен текущими и будущими угрозами, охватывающими весь спектр космических войн". В частности, в списке угроз, противодействие которым должны отработать участники, называются противоспутниковые вооружения, в том числе направленной энергии, маневры сближения со стороны чужих спутников, кибератаки, создание помех.

Учения пройдут в Национальном центре космических исследований Франции, расположенном в Тулузе. Там соберутся 140 участников, причем как военных, так и из гражданского сектора, а также 30 иностранных наблюдателей.

Для Японии участие в AsterX является одним из шагов по укреплению сотрудничества в области космоса с другими странами. Кроме того, Токио в последнее время укрепляет отношения с НАТО, в том числе в области кибербезопасности и космической безопасности.

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