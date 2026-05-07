    • 07 мая, 2026
    • 08:18
    Япония договорилась с ОАЭ о поставках нефти в обход Ормузского пролива

    Правительство Японии достигло договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами о дополнительных поставках нефти объемом 20 млн баррелей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Nikkei, поставки будут осуществляться через порт Фуджейра, расположенный в Оманском заливе. Данный маршрут позволяет транспортировать нефть без прохождения через Ормузский пролив, ситуация вокруг которого остается крайне напряженной.

    Отмечается, что порт Фуджейра соединен трубопроводом с нефтяными месторождениями ОАЭ, что делает его одним из ключевых альтернативных экспортных маршрутов в условиях ограничений на традиционные морские перевозки через Ормуз.

    Вместе с тем японская сторона учитывает риски безопасности. Ранее порт Фуджейра уже становился объектом атак беспилотников со стороны Ирана. В этой связи для Токио особое значение приобретает стабилизация обстановки в регионе, от которой напрямую зависит надежность поставок энергоресурсов.

    Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава заявил на пресс-конференции в Париже, что ОАЭ и Саудовская Аравия выразили готовность обеспечить стабильное снабжение Японии нефтью с использованием альтернативных экспортных маршрутов.

    До обострения ситуации вокруг Ирана именно ОАЭ и Саудовская Аравия обеспечивали значительную часть японского нефтяного импорта.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Япония Закупка нефти
    BƏƏ Hörmüz boğazından yan keçməklə Yaponiyaya neft tədarük edəcək

