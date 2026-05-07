BƏƏ Hörmüz boğazından yan keçməklə Yaponiyaya neft tədarük edəcək
- 07 may, 2026
Yaponiya hökuməti Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlavə 20 milyon barel neft tədarükü barədə razılığa gəlib.
"Report"un "Nikkei"yə istinadən verdiyi məlumata görə, çatdırılmalar Oman körfəzində yerləşən Füceyrə limanı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu marşrut, vəziyyətin son dərəcə gərgin olaraq qaldığı Hörmüz boğazından keçmədən neftin daşınmasına imkan verir.
Qeyd olunur ki, Fuceyra limanı BƏƏ-nin neft yataqlarına boru kəməri ilə qoşulub və bu da Hörmüz boğazından keçən ənənəvi dəniz nəqliyyatına qoyulan məhdudiyyətlər qarşısında onu əsas alternativ ixrac marşrutlarından birinə çevirir.
Eyni zamanda, Yaponiya tərəfi təhlükəsizlik risklərini də nəzərə alır. Füceyrə limanı əvvəllər İranın pilotsuz təyyarələrinin hücumlarının hədəfi olub. Bu baxımdan, enerji təchizatının təhlükəsizliyinə birbaşa təsir edən regiondakı vəziyyətin sabitləşdirilməsi Tokio üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Daha əvvəl Yaponiyanın iqtisadiyyat, ticarət və sənaye naziri Ryosei Akazava Parisdə keçirilən mətbuat konfransında BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanının alternativ ixrac marşrutlarından istifadə edərək Yaponiyaya sabit neft tədarükünü təmin etməyə hazır olduqlarını bildirdiklərini bildirmişdi.