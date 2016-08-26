Ягланд: Эксперты ЕС вместе с турецкими представителями займутся расследованием попытки госпереворота

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Эксперты Совета Европы в ближайшее время встретятся с турецкими представителями для обсуждения расследования попытки государственного переворота, Турция готова сотрудничать с СЕ в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

"Анкара намерена сотрудничать с Советом Европы в текущем процессе над участниками попытки госпереворота. Но также европейцы должны внести свой вклад", — пишет издание Welt, цитируя слова Ягланда.

По его словам, "эксперты Совета Европы в скором времени встретятся с турецкими представителями власти, чтобы обсудить, как можно соблюсти права обвиняемых в попытке переворота". "Это необходимо, чтобы удостовериться, что судебный процесс проходит согласно европейским стандартам", - заявил генсек.

Он отметил, что Европе необходимо сосредоточиться на актуальных проблемах, а не использовать политическую риторику.

"Мы должны говорить с турками, а не о них и при этом опираться на Европейскую конвенцию о правах человека", — добавил он.