    Ядерные испытания США будут субкритическими

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 22:56
    Соединенные Штаты в рамках испытаний ядерного оружия намерены проводить субкритические взрывы, которые не порождают цепную ядерную реакцию.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

    "Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв", - сказал он.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

