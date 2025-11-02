Ядерные испытания США будут субкритическими
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 22:56
Соединенные Штаты в рамках испытаний ядерного оружия намерены проводить субкритические взрывы, которые не порождают цепную ядерную реакцию.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт.
"Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.
