AFP: Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

    • 30 декабря, 2025
    • 01:44
    Американский актер Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили гражданство Франции.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

    По его информации, Клуни и его семья стали гражданами Франции согласно указу о присвоении гражданства.

    В начале декабря в эфире телеканала RTL Клуни заявил, что любит французскую культуру и язык. В 2021 году актер вместе с женой также приобрели бастиду и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции, указывает агентство.

    Отмечается, что Клуни и его семья проводят большую часть своего времени на юге Франции.

    Помимо Клуни, подчеркивает AFP, американский режиссер Джим Джармуш также хотел бы получить французское гражданство. О своем намерении он заявил 26 декабря в эфире радиостанции France Inter.

