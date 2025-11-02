İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 23:13
    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

    ABŞ nüvə silahı sınaqlarının bir hissəsi olaraq zəncirvari nüvə reaksiyası yaratmayan subkritik partlayışlar həyata keçirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Energetika Nazirliyinin rəhbəri Kris Rayt "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    "Bəhs etdiyimiz sınaqlar test sınaqlarıdır. Bunlar nüvə partlayışları deyil, nüvə silahının bütün digər hissələrinin düzgün həndəsə yaratdığına və nüvə partlayışına səbəb ola biləcəyinə əmin olmaq üçün sınaqdan keçirildiyi subkritik partlayışlardır", - o deyib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Pentaqona nüvə silahı sınaqlarını dərhal bərpa etməyi tapşırdığını açıqlayıb.

    ABŞ nüvə sınaqları Kris Rayt
    Ядерные испытания США будут субкритическими

    Son xəbərlər

    23:49

    Meksikada güllələnən mer federal mühafizə altında olub

    Digər ölkələr
    23:24

    Ermənistanda katolikos II Qareginin qardaşı və onun oğlu saxlanılıb

    Region
    23:13

    ABŞ-nin energetika naziri: Nüvə sınaqlarımız subkritik olacaq

    Digər ölkələr
    22:59

    Tramp: Çinin Tayvana qarşı heç bir tədbir görməyəcəyinə əminəm

    Digər ölkələr
    22:52

    HƏMAS daha üç israilli girovun meyitini BQXK-yə təhvil verib

    Digər ölkələr
    22:47

    Ronaldu: Sağlamlığım imkan verdiyi qədər oynamaq istəyirəm

    Futbol
    22:29

    ABŞ-də əyləncə mərasimində atışma olub, yaralılar var

    Digər ölkələr
    21:59

    Şatdauna görə dispetçer çatışmazlığı ABŞ-də uçuşlar üçün riskləri artırıb

    Digər ölkələr
    21:34

    Berlində Ukrayna qaçqınları üçün ən böyük mərkəz bağlanır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti