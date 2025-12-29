İtaliya klubunun baş məşqçisi ürək əməliyyatı keçirib
Futbol
- 29 dekabr, 2025
- 19:55
İtaliyanın "Latsio" komandasının baş məşqçisi Mauritsio Sarri ürək əməliyyatı keçirib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 66 yaşlı Sarriyə qulaqcıqların fibrillyasiyası diaqnozu qoyulub və italyan mütəxəssisin əməliyyatı uğurla həyata keçib.
O, yaxın günlərdə komandadakı işini bərpa edəcək.
Qeyd edək ki, "Napoli" A Seriyasında növbəti oyununu 2026-cı il, yanvarın 4-də "Napoli"yə qarşı keçirəcək.
Son xəbərlər
20:13
Mask Vensin təsiri ilə öz partiyasını yaratmaqdan imtina edibDigər ölkələr
20:09
"Fənərbağça" "Milan"ın hücumçusunu transfer etmək istəyirFutbol
20:08
Ağ Ev: Tramp Putinlə pozitiv söhbət edib – YENİLƏNİBRegion
20:06
Tehranda "Santa Klaus"la şəkil çəkdirmək qadağan olunubRegion
19:55
İtaliya klubunun baş məşqçisi ürək əməliyyatı keçiribFutbol
19:50
Lavrov: Prezident rezidensiyasına hücum cəhdindən sonra Rusiya danışıqlardakı mövqeyinə yenidən baxacaqDigər ölkələr
19:31
İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyubRegion
19:17
Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdırDigər ölkələr
19:16