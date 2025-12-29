İtaliya klubunun baş məşqçisi ürək əməliyyatı keçirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İtaliyanın "Latsio" komandasının baş məşqçisi Mauritsio Sarri ürək əməliyyatı keçirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 66 yaşlı Sarriyə qulaqcıqların fibrillyasiyası diaqnozu qoyulub və italyan mütəxəssisin əməliyyatı uğurla həyata keçib.

    O, yaxın günlərdə komandadakı işini bərpa edəcək.

    Qeyd edək ki, "Napoli" A Seriyasında növbəti oyununu 2026-cı il, yanvarın 4-də "Napoli"yə qarşı keçirəcək.

