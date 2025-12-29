İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyub
Region
- 29 dekabr, 2025
- 19:31
İranın cənub və mərkəzi rayonlarında daşqınların, qar yağışı və çovğunların eyni zamanda baş verməsi nəticəsində 8 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hazırda 42 min 112 nəfərin humanitar yardıma ehtiyacı yaranıb.
Təbii fəlakətə səbəb kimi isə islam respublikasının quraqlıqla mübarizə üçün süni yağış yaratmaq məqsədilə bulud səpmə prosesinə başlaması göstərilir.
