İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tehranda "Santa Klaus"la şəkil çəkdirmək qadağan olunub

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 20:06
    Tehranda Santa Klausla şəkil çəkdirmək qadağan olunub

    Tehranda Milad bayramı ilə əlaqəli əşyalar satan mağazanın fonunda, xüsusilə "Santa Klaus"la şəkil çəkdirməyə qadağa qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Iran International" nəşri məlumat yayıb.

    Xəbərdə "Şəkil çəkdirmək qadağandır!" cümləsinin əks olunduğu foto da yer alıb.

    Qeyd edək ki, əvvəllər həmkarlar ittifaqları və hökumət nümayəndələri dəfələrlə "Halloween", Milad və Yeni illə bağlı əşyaları satanlarla mübarizənin zəruri olduğunu vurğulayıblar. Bu səbəbdən bir sıra mağazalar bağlanıb.

    İran milad "Santa Klaus" qadağa

    Son xəbərlər

    20:13

    Mask Vensin təsiri ilə öz partiyasını yaratmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    20:09

    "Fənərbağça" "Milan"ın hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    20:08

    Ağ Ev: Tramp Putinlə pozitiv söhbət edib – YENİLƏNİB

    Region
    20:06

    Tehranda "Santa Klaus"la şəkil çəkdirmək qadağan olunub

    Region
    19:55

    İtaliya klubunun baş məşqçisi ürək əməliyyatı keçirib

    Futbol
    19:50

    Lavrov: Prezident rezidensiyasına hücum cəhdindən sonra Rusiya danışıqlardakı mövqeyinə yenidən baxacaq

    Digər ölkələr
    19:31

    İranda təbii fəlakət səkkiz nəfərin həyatına son qoyub

    Region
    19:17

    Zelenski: Ukraynalıların 85 faizi ordunun Donbasdan çıxmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    19:16

    Dünya Bankı ilk dəfə Azərbaycanı "B-Ready" hesabatı üzrə qiymətləndirib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti