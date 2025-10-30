Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 05:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил военному министерству немедленно начать испытания ядерного оружия.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
По словам Трампа, США "обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия".
"Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет. В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно", - написал глава Белого дома.
