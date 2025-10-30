ABŞ Prezidenti Pentaqona dərhal nüvə silahı sınaqlarına başlamağı əmr edib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 06:07
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, o, Müharibə Nazirliyinə nüvə silahı sınaqlarına dərhal başlamaq barədə göstəriş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tramp "Truth" sosial mediasında yazıb.
Onun sözlərinə görə, ABŞ ən böyük nüvə silahı arsenalına malikdir.
"Rusiya ikinci, əhəmiyyətli dərəcədə geridə qalan Çin isə üçüncü yerdədir, lakin beş il ərzində bərabərləşəcək.Digər ölkələr tərəfindən həyata keçirilən sınaq proqramlarını nəzərə alaraq, mən Müharibə Nazirliyinə bizim nüvə silahlarımızı bərabər əsaslarla sınaqdan keçirməyə başlamağı tapşırmışam. Bu proses dərhal başlayacaq",- deyə Tramp vurğulayıb.
Son xəbərlər
06:45
Sakit okeanda narkotik daşıyan qayıq məhv edilibDigər ölkələr
06:07
ABŞ Prezidenti Pentaqona dərhal nüvə silahı sınaqlarına başlamağı əmr edibDigər ölkələr
06:02
Trampın Si Cinpinlə görüşü başlayıbDigər ölkələr
05:51
Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcəkDigər ölkələr
05:19
"CBS News": ABŞ "HIMARS"la Çinə güc nümayiş etdirə bilərDigər ölkələr
04:39
Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıbSağlamlıq
04:07
"CNN": Tayvan ABŞ ilə münasibətlərin soyumasından narahatdırDigər ölkələr
03:33
"Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdirDigər ölkələr
03:02