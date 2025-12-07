Xinhua: На северо-западе КНР в ДТП погибли девять человек

Девять человек погибли, семь пострадали в результате серии дорожно-транспортных происшествий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По его информации, ДТП произошли 6 декабря в 22:00 по местному времени (18:00 по по бакинскому времени) на разных участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.