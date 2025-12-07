Xinhua: На северо-западе КНР в ДТП погибли девять человек
Другие страны
- 07 декабря, 2025
- 09:14
Девять человек погибли, семь пострадали в результате серии дорожно-транспортных происшествий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
По его информации, ДТП произошли 6 декабря в 22:00 по местному времени (18:00 по по бакинскому времени) на разных участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Последние новости
09:33
Хикмет Гаджиев встретился с Генеральным секретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-БудаивиВнешняя политика
09:14
Xinhua: На северо-западе КНР в ДТП погибли девять человекДругие страны
08:56
Жорди Альба и Серхио Бускетс завершили профессиональную карьеруФутбол
08:30
Число погибших в пожаре в ночном клубе в Гоа достигло 25 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
08:17
В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и светаДругие страны
07:48
Telegraph: Стратегия нацбезопасности США избегает критики РоссииДругие страны
07:09
WP: Чат-боты влияют на избирателей эффективнее предвыборных кампанийИКТ
06:36
ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелямиДругие страны
06:21