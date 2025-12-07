İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 10:40
    KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb

    Çinin şimal-qərbindəki Sinsyzan-Uyğur muxtar bölgəsində baş verən yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb, daha yeddi nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər yayıb.

    Məlumatına görə, qəzalar 6 dekabrda Taçen dairəsinin Usu şəhərində baş verib.

    Yaralılar xəstəxanaya aparılıb.

