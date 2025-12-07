KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb
- 07 dekabr, 2025
- 10:40
Çinin şimal-qərbindəki Sinsyzan-Uyğur muxtar bölgəsində baş verən yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb, daha yeddi nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər yayıb.
Məlumatına görə, qəzalar 6 dekabrda Taçen dairəsinin Usu şəhərində baş verib.
Yaralılar xəstəxanaya aparılıb.
