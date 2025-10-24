WSJ: Трамп выбрал "средний по жесткости" пакет антироссийских санкций
- 24 октября, 2025
- 08:58
Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, которые представили ему американские чиновники.
Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В статье отмечается, что самый жесткий вариант предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль, были и более мягкие рестрикции.
Газета уточняет, что на заседании в среду выбор Трампа поддержали глава Госдепартамента Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.
Напомним, что 23 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их "дочек".
