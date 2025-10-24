Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    WSJ: Трамп выбрал "средний по жесткости" пакет антироссийских санкций

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 08:58
    WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости пакет антироссийских санкций

    Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, которые представили ему американские чиновники.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что самый жесткий вариант предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль, были и более мягкие рестрикции.

    Газета уточняет, что на заседании в среду выбор Трампа поддержали глава Госдепартамента Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Напомним, что 23 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их "дочек".

    США Россия Дональд Трамп санкции
