İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    KİV: Tramp Rusiyaya qarşı üç sanksiya variantından birini seçib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:28
    KİV: Tramp Rusiyaya qarşı üç sanksiya variantından birini seçib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyaya qarşı üç sanksiya variantından birini seçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti yazır.

    Məqalədə qeyd edilir ki, ən sərt variant Rusiyanın sənaye sahəsinə və yüksək rütbəli rəhbərlərinə qarşı məhdudiyyətləri nəzərdə tuturdu. Ağ Ev rəhbəri enerji sektoruna təsir edən orta variantı seçib. Bununla yanaşı, daha yumşaq məhdudiyyətlər də mövcud olub.

    Qəzet dəqiqləşdirir ki, oktyabrın 22-də keçirilən iclasda Trampın seçimini Dövlət Departamentinin rəhbəri Marko Rubio və Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset də dəstəkləyib.

    Xatırladaq ki, ABŞ oktyabrın 23-də Rusiyanın böyük neft şirkətlərinə və onların törəmə müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    Rusiya Donald Tramp sanksiya ABŞ
    WSJ: Трамп выбрал "средний по жесткости" пакет антироссийских санкций

    Son xəbərlər

    10:27

    Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədir

    Region
    10:25

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    10:22

    Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edib

    Maliyyə
    10:22
    Foto

    Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilir

    Xarici siyasət
    10:21
    Video

    "Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirir

    Xarici siyasət
    10:21

    "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:13
    Foto

    Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edib

    Maliyyə
    10:06

    Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    10:06

    Assosiasiya prezidenti: Son illər ölkədə məhkəmə-hüquq sahəsində mühüm islahatlar aparılır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti