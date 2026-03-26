    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 13:26
    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, однако не спешит с таким решением.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники.

    По его словам, одна из причин осторожности Трампа заключается в том, что подобный шаг может сорвать его цель по более быстрому завершению конфликта.

    Отмечается, что завершение войны не зависит только от Трампа: без достижения соглашения или военной победы, по оценкам источников, он может столкнуться с дальнейшей блокировкой Ормузского пролива.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп Алекс Уорд Ормузский пролив
    13:26

    Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

    Бизнес
    13:26

    Другие страны
    13:21

    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Карабах
    13:19

    Басант Садасиван: Темпы восстановления в Карабахе демонстрируют заметный прогресс

    Карабах
    13:13

    Константин Леорик: Масштабы строительства в Карабахе изменили облик региона

    Карабах
    13:13

    Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

    Другие страны
    13:10

    СМИ: Алиреза Тангсири убит в результате атаки Израиля

    Другие страны
    13:02

    Даррен Маклин: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Карабах
    13:00

    Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

    В регионе
