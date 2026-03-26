WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

Президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, однако не спешит с таким решением.

Как передает Report, об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники.

По его словам, одна из причин осторожности Трампа заключается в том, что подобный шаг может сорвать его цель по более быстрому завершению конфликта.

Отмечается, что завершение войны не зависит только от Трампа: без достижения соглашения или военной победы, по оценкам источников, он может столкнуться с дальнейшей блокировкой Ормузского пролива.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.