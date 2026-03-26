    • 26 mart, 2026
    • 14:08
    WSJ: Tramp İrana qoşun yeritməyə hazır olsa da, hələ tələsmir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda quru əməliyyatlarına başlamaq barədə əmr verməyə hazır olsa da, hələ tələsmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal"ın əməkdaşı Aleks Uord məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Trampın ehtiyatlı olmasının səbəblərindən biri də belə bir addımın onun münaqişəni daha tez başa çatdırmaq məqsədini boşa çıxarmaq edhtimalıdır.

    Qeyd olunub ki, müharibənin başa çatması təkcə Trampdan asılı deyil: mənbələrin ehtimallarına görə, razılaşma əldə edilmədən və ya hərbi qələbə qazanılmadan, o, Hörmüz boğazının daha uzun müddət bloklanması ilə üzləşə bilər.

    ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Son xəbərlər

    14:18

    Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublar

    Qarabağ
    14:13

    Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    14:08

    "WSJ": Tramp İrana qoşun yeritməyə hazır olsa da, hələ tələsmir

    Digər ölkələr
    14:08

    Rəşad Eyyubov: "Heç bir rəqib qələbəni bizdən daha çox istəyə bilməz"

    Futbol
    13:51

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    13:42

    Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb

    Qarabağ
    13:35

    Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirir

    Qarabağ
    13:35

    Konstantin Leorik: Qarabağdakı tikinti miqyası regionun simasını dəyişib

    Qarabağ
    13:35

    Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun I mərhələsi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti