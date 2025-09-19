WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 23:27
    Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями движения "Талибан" о восстановлении ограниченного американского военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По ее сведениям, власти США хотят использовать базу как отправную точку для проведения контртеррористических операций.

    Переговоры находятся на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.

    Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя МИД Талибана Закира Джалала сообщал, что Кабул отвергает намерение президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль военно-воздушную базу Баграм в Афганистане.

